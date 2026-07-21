¡Por violación y atentados al pudor a una adolescente llevan a prisión a sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Shay “N” por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y atentados al pudor en agravio de una víctima adolescente.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público durante la audiencia inicial, los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación ocurrieron durante el mes de junio de 2025, cuando el imputado presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en perjuicio de la víctima, aprovechando que se encontraba a solas con ella.

Posteriormente, la víctima compartió lo sucedido con una persona adulta, quien solicitó la intervención de las autoridades competentes, lo que permitió el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales para el esclarecimiento de los hechos.

Durante la audiencia, la Representación Social presentó los datos de prueba recabados durante la investigación inicial, mismos que fueron analizados por el juez de Control, quien consideró que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del imputado por los delitos señalados.

Como medida cautelar, la autoridad judicial determinó imponer a Shay “N” la prisión preventiva justificada, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal y la protección de la víctima.

Asimismo, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará con la integración de los actos de investigación necesarios para robustecer la carpeta correspondiente.