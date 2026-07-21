¡Sigue prófuga pareja con chalecos falsos de Bienestar tras violento robo a abuelita!

Imágenes de los implicados circulan en redes y muestran su disfraz para engañar a la víctima

Piden denunciar de inmediato si los reconoces en la zona Centro o alrededores

AGUASCALIENTES, AGS.- Las imágenes de la pareja que robó dinero y joyas a una mujer adulta mayor en la zona Centro de la capital comenzaron a circular este martes en redes sociales.

En ellas se observa a los dos implicados portando chalecos cafés falsos con el logotipo de Bienestar, usados para hacerse pasar por personal oficial y ganar acceso al domicilio de la víctima.

Aunque ya están identificados, ambos continúan prófugos.

Usuarios y colectivos de seguridad vecinal exhortan a reportar cualquier avistamiento y evitar el contacto directo, pues podrían intentar repetir el engaño.