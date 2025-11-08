NoticiasZacatecas

¡En El Tepetate capturaron a dos sujetos con armas de fuego y drogas!

Noticiero El Circo

LORETO, ZAC.- Agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), detuvieron a dos hombres que portaban armas de fuego y probable droga en la comunidad El Tepetate.

Los elementos realizaban recorridos de prevención cuando detectaron un vehículo cuyos tripulantes intentaron evadir la presencia policial.

Tras una revisión, se aseguraron tres armas cortas con cargadores abastecidos, una camioneta Escalade, 33 envoltorios con droga tipo crystal y tres bolsas con probable marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Antonio “N”, de 36 años, y Félix “N”, de 52 años.

