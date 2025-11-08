¡Sujeto que intentó privar de la libertad a un menor de edad en Guadalupe enfrenta proceso y prisión preventiva!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía en combate a los delitos de alto impacto logró acreditar la probable participación y vinculación a proceso de Fernando “N” por los delitos de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, allanamiento de morada y daño en las cosas.

Lo anterior, derivado de un hecho registrado el 29 de octubre, en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio inicio a una investigación relacionada con un sujeto que, sin consentimiento, ingresó a un domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe, inmueble en el que causó diversos destrozos en su intento de privar de la libertad a una víctima menor de edad.

Conforme al avance de la investigación, el equipo de fiscales del Ministerio Público lograron establecer la identidad de probable responsable, obtenido así una orden de aprehensión en su contra, condición legal que permitió que elementos de investigación del grupo especial de alto impacto lograra la detención y conducción de Fernando “N” ante los tribunales, sujeto que fue vinculado a proceso y en este momento permanece en prisión bajo la medida cautelar de prisión preventiva.