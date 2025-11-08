¡Tras accidente automovilístico en el bulevar metropolitano murió el hijo de un diputado de Morena!

ZACATECAS, ZAC.- Rafael González Hernández, hijo del diputado local de Morena, José Luis González Orozco, murió tras un accidente automovilístico sobre el bulevar metropolitano; el auto en que viajaba como copiloto chocó contra un local y un poste, por lo que, además, el conductor resultó lesionado de gravedad.

Las autoridades confirmaron que el accidente con consecuencias fatales sucedió el viernes 7 de noviembre, alrededor de las 01:30 horas.

Las víctimas tripulaban un Audi, en el que circulaban por la referida vialidad a exceso de velocidad, en los carriles con dirección a Guadalupe.

El chofer, tras pasar la secundaria técnica número 1, perdió el control del volante y se fue a estrellar contra un local para luego salir proyectado hacia un poste.

El coche terminó con el lado derecho destrozado, por lo que Rafael murió al instante.

Paramédicos de la Cruz Roja y de la Policía Estatal Preventiva confirmaron el deceso de quien más tarde fue identificado como hijo del diputado morenista.

Además, brindaron los primeros auxilios al conductor, que en condición grave fue trasladado a recibir atención médica.

La circulación vehicular en el bulevar se vio afectada debido a que el Audi quedó sobre la cinta asfáltica así como parte de la entrada y un muro del local contra el que colisionó.

Trascendió que al interior del coche se encontraron envases de bebidas embriagantes, por lo que se presumía que los dos ocupantes se hallaban alcoholizados al momento del accidente, del que tomaron conocimiento agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva.

Los elementos cerraron el paso mientras personal de Servicios Periciales se encargaba del levantamiento del cuerpo del fallecido para su traslado al SEMEFO.

Al cabo de dos horas, una vez que el Audi y los escombros fueron retirados de la escena, se reabrió la circulación vehicular.