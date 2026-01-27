¡En Encarnación de Díaz detuvieron a cinco integrantes de una célula criminal!

Al parecer son originarios de Aguascalientes y Guanajuato

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- Cinco integrantes de una célula criminal, al parecer originarios de Aguascalientes y Guanajuato, y liderada por un guatemalteco, fueron detenidos en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, cuando cobraban “derecho de piso” a comerciantes.

A los delincuentes, que se dedicaban a la extorsión, al robo de vehículos, entre ellos de carga pesada, y narcomenudeo, principalmente en Jalisco y Guanajuato, se les aseguraron armas de fuego largas y cortas, cartuchos, chalecos antibalas, ropa táctica y vehículos con reporte de robo con placas de Aguascalientes y Guanajuato.

La célula criminal era liderada por un sujeto identificado como Luis Ángel “N” alias “El Pollito” o “El Pollo Chapín”, de 23 años, al parecer originario de Guatemala y señalado como presunto jefe de plaza de un grupo delictivo en “La Chona”.

Fue detenido junto con Noé “N”, de 34 años; Javier “N”, de 24; Ángel “N” alias “Papantlas”, de 21; y José “N”, de 18 años de edad.

Oficiales de la Policía del Estado de Jalisco, adscritos a la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), atendieron un reporte realizado al número de denuncia anónima 089 sobre unos sujetos que extorsionaban a comerciantes en la zona de la feria de Encarnación de Díaz, concretamente en el Barrio del Rosario.

Acudieron al lugar junto con oficiales de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, y en las calles Miguel Hidalgo y Coronel Santiago González detectaron a dos sujetos que exigían dinero a un comerciante mediante amenazas.

Además, en los alrededores ubicaron a otros tres individuos que custodiaban a los otros dos, y los cuales vestían chalecos tácticos y portaban armas de fuego.

Los elementos desarmaron y detuvieron a los cinco sospechosos, a quienes les aseguraron dos armas de fuego largas (rifles de asalto), dos armas cortas, cientos de cartuchos, varios cargadores, chalecos tácticos, una mira telescópica y poncha llantas.

Los elementos confiscaron también dos vehículos en los que llegaron a ese lugar y los cuales portaban placas de circulación de Aguascalientes y Guanajuato, y a través de plataformas oficiales confirmaron que ambos contaban con reporte de robo vigente.

Los cinco detenidos, junto con todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público y tras las primeras investigaciones se estableció que formaban parte de una célula delictiva especializada en extorsiones que operaba en Jalisco y Guanajuato, aunque también robaban vehículos y operaban el narcomenudeo.

Posteriormente, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que al parecer los detenidos son originarios de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato, e indicó que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que los investigue y determine su situación.

“En La Chona, en La Chona son cinco detenidos, si no mal recuerdo, recibimos una denuncia el sábado (24 de enero) sobre ‘derechos de piso’ que estaban cobrando unas personas que presuntamente atravesaron del estado de Guanajuato, los vehículos que traían portaban placas del estado de Aguascalientes y Guanajuato, pero los vamos a procesar en Jalisco”, dijo.