¡En Estación San José delincuentes asaltaron Banco del Bienestar y se llevaron 300 mil pesos!

FRESNILLO, ZAC.- Un botín de 300 mil pesos fue el que obtuvieron delincuentes que asaltaron una sucursal del Banco del Bienestar en la comunidad Estación San José, perteneciente a esta cabecera municipal.

Fue la tarde del viernes 3 de julio cuando sujetos armados irrumpieron en la institución bancaria para amagar a los trabajadores y apoderarse del dinero.

Una vez que los ladrones huyeron el personal del banco reportó el robo con violencia a las autoridades, que desplegaron un ostentoso operativo por tierra y aire para iniciar su búsqueda.

El helicóptero de la Policía Estatal estuvo sobrevolando el área por más de una hora.

Además, varias patrullas se postraron en la calle Vicente Guerrero, a aproximadamente tres cuadras del banco asaltado, ya que se presumió que los delincuentes se encontraban atrincherados en un domicilio de ese sitio, pero no fue así.

En el operativo participaron oficiales de las Policías Estatal y Vial así como de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).