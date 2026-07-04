¡Seis sujetos detenidos con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas fueron sentenciados!

ZACATECAS, ZAC.- En juicio oral, la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Zacatecas aportó en todas las etapas del proceso los elementos de prueba necesarios para acreditar la plena responsabilidad penal de César “N”, Martín “N”, Alexis “N”, Alberto “N”, Geovanny “N” y Ángel “N” en el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo una sentencia de 7 años 4 meses de prisión y el pago de una multa de 14 mil 439 pesos para cada una de las seis personas procesadas.

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a seis personas en la comunidad La Concepción, en el municipio de Ojocaliente, en donde les aseguraron un arma de fuego larga, un arma de fuego corta, seis cargadores para arma de fuego y 150 cartuchos útiles.