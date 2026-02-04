¡En estado de descomposición localizaron el cuerpo sin vida de una persona!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en la vía pública en avanzado estado de descomposición, lo que motivó la intervención de las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

El martes 3 de febrero, alrededor de las tres de la tarde, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo cerca del fraccionamiento Las Coreas y de la localidad Las Boquillas.

Elementos policiales municipales y estatales se trasladaron al sitio y confirmaron la presencia de la persona sin vida, por lo que resguardaron la zona.

Poco después arribaron agentes de la Policía de Investigación, que iniciaron las indagatorias correspondientes, y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO, donde se le practicaría la necropsia de ley a fin de determinar el tiempo y las causas de muerte.