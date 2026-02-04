¡Dos muertos y dos lesionados dejó choque-volcadura entre dos camionetas en la 45 Norte!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, tras un fuerte accidente tipo choque-volcadura en la que se vieron involucradas dos camionetas.

El accidente sucedió la noche del martes 3 de febrero sobre el kilómetro 26 de la carretera federal 45 Norte, en los límites entre los municipios de San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.

Las camionetas involucradas fueron una Pick-Up, en color rojo, y una RAM 700, también tipo Pick-Up, en color gris, las dos con placas de circulación de Aguascalientes.

Las autoridades presumían que el conductor de una de ellas invadió el carril contrario y provocó el choque frontal contra la otra.

Ambas unidades de motor abandonaron la cinta asfáltica y se volcaron.

La camioneta en color rojo quedó recostada sobre su lado izquierdo y la gris sobre sus neumáticos, las dos con daños considerables en su carrocería.

Paramédicos del ISSEA y elementos del cuerpo de Bomberos del Estado arribaron a la escena para la atención a las víctimas y encontraron a dos personas muertas y atrapadas, presumiblemente los conductores de las camionetas.

A otras dos personas les brindaron los primeros auxilios y las trasladaron a recibir atención médica a hospitales, a una en estado crítico y a la otra con lesiones de consideración.

Los bomberos tuvieron que utilizar el equipo hidráulico “las quijadas de la vida” para rescatar tanto a los fallecidos como a los heridos.

Durante las maniobras y a pesar de que las camionetas terminaron fuera de la cinta asfáltica, la circulación vehicular en la 45 Norte, en el sentido sur-norte, fue cerrada por completo, lo que provocó un gran congestionamiento vial en el que se formaron filas de vehículos varados por varios kilómetros.

Oficiales de la Guardia Nacional realizaron el peritaje del accidente para deslindar responsabilidades y elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas mortales para su traslado al Servicio Médico Forense.