¡En Estados Unidos fue detenido homicida buscado en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- En un esfuerzo de colaboración internacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el Gobierno de México y autoridades de los Estados Unidos, lograron la detención y entrega de Alexis “N”, quien era buscado por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Alexis “N” era requerido por los tribunales de justicia de Zacatecas por un crimen cometido en diciembre 2019 en el municipio de Río Grande.

A través de una exhaustiva investigación la Fiscalía General logró establecer su probable participación en el delito y solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Posteriormente, se activó una ficha roja de colaboración internacional para su búsqueda y captura.

Esto permitió que las autoridades de Estados Unidos lo localizaran y detuvieran.

Alexis “N” fue entregado en el puente fronterizo a personal de la Fiscalía General de la República y a su vez entregado a personal de Policía de Investigación del Estado de Zacatecas para su pronto traslado y puesta a disposición ante el juzgado.