¡En Aguascalientes intentaron “levantar” a un hombre y como se resistió lo balearon en una pierna!

Foto: GOOGLE

EL LLANO, AGS.- Sujetos armados intentaron “levantar” a un hombre en la comunidad La Luz, perteneciente al municipio El Llano, pero como opuso resistencia le dispararon y lo hirieron en una pierna.

Los delincuentes huyeron tras su fallido intento de privación ilegal de la libertad y el agredido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos tuvieron lugar el martes 12 de agosto, minutos después de las siete de la noche, en la referida población.

El ofendido, identificado como Mauro de la Torre, de 57 años de edad, se encontraba en unas canchas de basquetbol en la calle José María Morelos, en La Luz, cuando de pronto arribaron varios sujetos armados.

De acuerdo a algunos testigos, dichos individuos viajaban en unas motocicletas y se acercaron directamente al quincuagenario.

Los sujetos pretendían llevárselo a la fuerza, pero Mauro se resistió y provocó que uno de ellos le disparara.

Uno de los proyectiles hizo blanco en una pierna de la víctima, a la altura del fémur, y le provocó un sangrado abundante.

Los atacantes decidieron escapar tras la agresión y habitantes de la zona reportaron el ataque a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Policía se movilizaron al lugar del evento y rastrearon la zona en busca de los agresores, pero no los localizaron.

Paramédicos brindaron los primeros auxilios a Mauro y lo trasladaron a un hospital para su atención médica en condición de regular a grave.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los motivos por los que intentaron “levantar” al ofendido y por los que terminaron baleándolo.