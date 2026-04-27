¡En fatal accidente cuatro personas murieron en la carretera a Cañada Honda!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trágico accidente automovilístico cobró la vida de cuatro personas la mañana de este lunes sobre la carretera que conduce al tiradero de Cañada Honda, dejando además a un menor de edad gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance fue un choque frontal entre dos vehículos: un automóvil Honda, en color tinto, y un Chevrolet Spark, en color rojo, en el que viajaba una familia.

Presuntamente, el conductor del Honda circulaba en estado de ebriedad, lo que habría provocado que invadiera el carril contrario e impactara de frente al otro vehículo.

Tras el fuerte impacto, tres integrantes de la familia que viajaba en el Spark perdieron la vida en el lugar, mientras que un menor logró sobrevivir, aunque resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado en estado grave a recibir atención médica.

El presunto responsable del accidente también falleció a consecuencia del choque.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron los decesos y brindaron atención al menor lesionado.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, en tanto personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de los cuerpos e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.