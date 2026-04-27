¡Tras caída de una motocicleta adolescente murió en Rincón de Romos!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Un menor de edad perdió la vida la noche del domingo 26 de abril tras sufrir una aparatosa caída de una motocicleta cuando circulaba junto a un grupo de jóvenes en la comunidad de El Bajío, perteneciente a esta cabecera municipal.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas sobre la avenida Adolfo López Mateos.

La víctima, identificada como Alan, de 16 años de edad, viajaba como acompañante en una motocicleta marca Honda Cargo GL-150, en color gris, con placa de circulación de Aguascalientes, la cual era conducida por otro jovencito de entre 16 y 18 años.

Testigos indicaron que varios jóvenes se desplazaban en grupo a bordo de motocicletas sobre dicha avenida cuando la unidad en la que viajaba la víctima circulaba a velocidad inmoderada, en dirección de poniente a oriente.

En determinado momento el conductor perdió el control del manubrio hacia su derecha, cayendo a una zanja pluvial.

Tras el impacto, la motocicleta subió a la trotapista y avanzó cerca de 30 metros, lo que provocó que ambos ocupantes salieran eyectados, cayendo de forma violenta sobre el suelo.

Al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, quienes confirmaron que el conductor resultó ileso; sin embargo, el acompañante ya no presentaba signos vitales al momento de su valoración.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para resguardar la escena, mientras que minutos después arribó personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y realizaron el levantamiento de indicios y del cuerpo para su traslado al SEMEFO.