¡En OXXO Costa Rica otro “retiro de caja chica” eleva el RobOXXOmetro: 16 asaltos en abril y 56 acumulado en 2026!

Foto: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- El RobOXXOmetro volvió a atraer la atención de las autoridades.

Un nuevo asalto con violencia en la tienda OXXO Costa Rica, ubicada en la calle Quinta Avenida esquina con República de Costa Rica, en el fraccionamiento Las Américas, elevó el conteo a 16 atracos en abril y 56 en lo que va del 2026, superando por cinco robos el registro de marzo, que cerró con 11.

El hecho ocurrió el domingo 26 de abril, a las 18:00 horas, cuando un sujeto que vestía playera negra, short rojo y portaba un casco negro para cubrir su rostro, arribó al establecimiento en una motocicleta. Ingresó directamente al área de cajas y con cuchillo en mano amenazó a los empleados exigiendo el dinero de las ventas.

Por temor a ser heridos, los trabajadores entregaron sin resistencia el efectivo, estimado en 3 mil pesos.

Tras lograr su cometido, el delincuente salió del local y huyó en su motocicleta por calles del mismo fraccionamiento.

Tras el reporte del asalto se activó el botón de pánico y acudieron elementos de seguridad, así como personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

RobOXXOmetro: abril supera marzo

Con este nuevo caso, el RobOXXOmetro marca 16 asaltos en abril y 56 en el año 2026, consolidando abril como el segundo mes más violento del año para las tiendas OXXO en Aguascalientes.

Empleados dicen que lejos de disminuir, la problemática se normaliza día con día.