¡Tras búsqueda forense hallaron restos óseos en zona serrana entre Juchipila y Tepechitlán!

ZACATECAS, ZAC.- Una búsqueda forense coordinada entre la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, realizada el viernes 19 de junio concluyó con resultados positivos.

Restos óseos humanos fueron encontrados durante la prospección realizada en la zona serrana ubicada entre los municipios de Juchipila y Tepechitlán, con el uso de herramientas tecnológicas.

Durante las diligencias se efectuaron recorridos terrestres y sobrevuelos con dron.

La participación de colectivos de búsqueda permitió fortalecer las líneas de investigación y descartar posibles indicios en las áreas intervenidas.

Los restos óseos fueron procesados y puestos a disposición de la Dirección General de Servicios Periciales para para su análisis, investigación y, en su momento, su posible identificación.

Para el desarrollo de las tareas de búsqueda se contó con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.