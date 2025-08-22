NoticiasZacatecas

¡En fosas de Valparaíso que ya habían sido trabajadas por las autoridades grupo Buscadoras Zacatecas A.C. localizaron huesos!

Noticiero El Circo

Fotos: Buscadoras Zacatecas A. C.

ZACATECAS, ZAC.- Integrantes del grupo Buscadoras Zacatecas A.C. acudieron el miércoles 22 de agosto a la mesa de Santa Ana, en donde encontraron en total 19 piezas de huesos humanos, entre ellos algunos del pie, fémur y mano.

Esta prospección y hallazgo se llevó a cabo específicamente en fosas que ya habían sido trabajadas una semana atrás por la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Local de Búsqueda.

En su página de Facebook explicaron que en el lugar hay cuatro fosas, de las cuales sólo alcanzaron a revisar tres y en dos de ellas se localizaron los huesos, algunos con lo que parecen trozos de corte y fracturas.

Las únicas pertenencias encontradas fueron dos pulseras de hilo rojo con algunas cuentas.

Y según el contexto de inseguridad del municipio, las buscadoras pidieron el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y la Policía de Investigación.

