¡Tras volcadura en Morelos chofer de tráiler que transportaba colchones resultó lesionado!

MORELOS, ZAC.- Un chofer de tráiler resultó lesionado tras sufrir una aparatosa volcadura en esta localidad.

Fue la mañana de este viernes cuando sucedió el accidente sobre la carretera federal 45, a la altura del puente de Sauceda de la Borda, en territorio de Morelos.

Testigos lo reportaron a los servicios de emergencia y provocaron la movilización de elementos de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil, que confirmaron la volcadura de un tráiler que transportaba colchones, que quedó sobre la vialidad.

El chofer fue valorado por paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que le diagnosticaron algunas lesiones pero lo declararon estable.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente.