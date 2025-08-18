¡En Fresnillo bache provocó la volcadura de una camioneta con saldo de tres personas lesionadas!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un bache provocó la volcadura de un vehículo en el que viajaban cinco personas, tres de las cuales resultaron lesionadas.

El accidente sucedió sobre el kilómetro 5 de la carretera estatal que comunica las comunidades Montemariana y El 6 de Enero, en Fresnillo.

Testigos reportaron el hecho a los servicios de emergencia, trasladándose al sitio elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil así como oficiales de la Policía de Vialidad Preventiva, que al arribar encontraron una camioneta en color blanco a la orilla de la vialidad.

Los paramédicos de PC valoraron a los cinco ocupantes, pero solamente trasladaron a tres a un centro médico para recibir atención especializada.

Los accidentados provenían de la comunidad Del Centro rumbo al municipio de Saín Alto.

La camioneta fue retirada del lugar con apoyo de una grúa y remolcada a un corralón municipal.