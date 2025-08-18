¡Por violación detuvieron y vincularon a proceso a un adolescente en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente fue ingresado al Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA) para enfrentar un proceso penal por el delito de violación debido a que desde el 2021 privó de su libertad a la víctima y la agredió sexualmente.

La Fiscalía General del Estado logró acreditar que los hechos que se le imputan sucedieron el sábado 29 de mayo del año 2021.

La víctima se encontraba en compañía de otra menor a bordo de un vehículo que se hallaba estacionado en la comunidad San Antonio, perteneciente a Tepezalá.

El adolescente acusado se acercó al automóvil y realizó las acciones necesarias para privar de su libertad a la ofendida, a la que trasladó a un camino de terracería, donde la violentó sexualmente.

La agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes recibió la denuncia por el ataque e integró una carpeta de investigación, a través de la cual obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal lo detuvieron precisamente en San Antonio, Tepezalá, y lo remitieron ante el juez de la causa, que le decretó el auto de vinculación a proceso y el internamiento preventivo en el CEDA para el desarrollo del juicio.