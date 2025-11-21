¡En Fresnillo elementos de la Guardia Nacional persiguieron a presuntos delincuentes!

Los sospechosos lograron escapar ya que arrojaron poncha llantas y dañaron dos patrullas

FRESNILLO, ZAC.- Elementos de la Guardia Nacional persiguieron a presuntos delincuentes en esta cabecera municipal y los cuales, para evitar su detención, arrojaron objetos poncha llantas, con los que causaron daños en dos patrullas así como en tres vehículos particulares.

A final de cuentas, los sujetos lograron escapar.

Los hechos sucedieron el jueves 20 de noviembre, poco antes de las 23:30 horas.

Los guardias nacionales detectaron a los sujetos en actitud sospechosa a bordo de un vehículo en los carriles principales del Paseo del Mineral, a la altura del crucero con la calle Juan de Tolosa, rumbo a la salida a Zacatecas, por lo que les marcaron el alto.

Los individuos decidieron escapar y al percatarse que los elementos federales iban en su persecución arrojaron los poncha llantas.

Por lo anterior, dos patrullas quedaron averiadas bajo el puente peatonal localizado frente al CECATI 62, mientras que tres vehículos particulares terminaron detenidos metros adelante del semáforo, sobre la lateral.

Con lo anterior, los presuntos delincuentes lograron seguir su camino y escapar, sin que fueran localizados.