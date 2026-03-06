¡En Fresnillo incineraron narcóticos relacionados con 68 carpetas de investigación!

FRESNILLO, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con el apoyo de la DEFENSA, llevaron a cabo la incineración de narcóticos en el municipio de Fresnillo.

La incineración incluyó 126.6 gramos de metanfetamina, 12.5 gramos de cocaína, 8.990 kilogramos de marihuana y siete unidades de pastillas psicotrópicas, todos ellos relacionados con 68 carpetas de investigación de la FGJE.

La supervisión de esta actividad estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, garantizando la legalidad y transparencia del proceso.

Lo anterior forma parte del calendario ordinario de actividades promovidas por el fiscal general, Cristian Paul Camacho Osnaya.

El objetivo es asegurar la destrucción legal de los narcóticos que han sido incautados en el marco de diversas investigaciones, en línea con la iniciativa institucional de combate al narcomenudeo.

Este evento contó con la participación del maestro Juan Carlos Valdivia Meraz, vicefiscal de Apoyo Procesal; la maestra Diana Gabriela Casas Pérez, coordinadora de Evento de Incineración y Destrucción de Bienes Asegurados; el licenciado Arnulfo López del Muro, representante del Órgano Interno de Control de la FGJE, así como representantes del 97/o. Btn. Inf., Fresnillo, Zacatecas y del 5/o. B.G.N.