¡Sujeto implicado en un doble homicidio calificado en Guadalupe sólo fue sentenciado a 10 años de prisión!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Libier “N” por el delito de homicidio calificado con una pena de 10 años de prisión; además, deberá pagar reparación integral del daño a las víctimas indirectas.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2025, en el municipio de Guadalupe, cuando Libier “N” proporcionó ayuda logística a sujetos armados, quienes privaron de la vida a dos víctimas.

