¡En Los Arcos una joven se quitó la vida acostándose en las vías para ser atropellada por el tren!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer joven se quitó la vida al acostarse en las vías del tren para ser atropellada por la “bestia de acero”.

Los hechos sucedieron alrededor de las 00:40 horas de este viernes sobre la avenida Ferrocarril, a unos metros del cruce con la avenida Aguascalientes, en el fraccionamiento Los Arcos, al norte de la ciudad, detrás de la empresa Kenworth.

La joven fue identificada como Ana Gabriel Macías, que contaba con 28 años de edad y vivió en la colonia Alianza Ferrocarrilera.

Ella es la segunda mujer que se quita la vida acostándose en las vías para ser atropellada por el tren.

La primera fue una fémina de entre 25 a 30 años de edad, el domingo 11 de enero de este año, que se acostó en las paralelas y el ferrocarril la decapitó sobre la avenida Gómez Morín, a la altura del Complejo Tres Centurias, hecho que fue captado en video por testigos y las imágenes se difundieron a través de las redes sociales.

Sobre este segundo caso, se estableció que el convoy ferroviario era desplazado de norte a sur en condiciones normales cuando en determinado momento el maquinista observó a la distancia cuando la fémina se acostaba sobre las vías.

De inmediato aplicó los frenos de emergencia, pero no logró detener el tren y la arrolló brutalmente.

Una vez que el ferrocarril se detuvo por completo, el maquinista descendió y observó a la víctima severamente lastimada, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos del ISSEA acudieron al lugar y encontraron a la joven ya sin vida.

Oficiales de la Policía Vial intervinieron en el hecho y colocaron un cordón de seguridad desde el segundo anillo para proteger el escenario.

Familiares de la fallecida arribaron al sitio y habrían revelado a las autoridades que ya había advertido que se acostaría en las vías del tren para quitarse la vida, aunque no trascendieron los motivos por los que lo hizo.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal quedaron a cargo de las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos, en tanto que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.