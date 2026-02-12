¡En Guadalajara capturaron al taquero “El Morongas” que intentó asesinar a dos hermanos en Aguascalientes!

La doble agresión con arma blanca sucedió en el 2016 en Villas Taurinas y desde entonces estuvo prófugo

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras ser detenido en Guadalajara, el taquero conocido como “El Morongas” fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) acusado por tentativa de homicidio doloso calificado con ventaja, alevosía y brutal ferocidad en agravio de dos hermanos, a quienes intentó matar con arma blanca en el año 2016.

Se trata de Héctor “N”, de 37 años de edad.

La doble agresión por la que se encuentra preso sucedió la madrugada del viernes 20 de mayo del 2016 en un domicilio en el fraccionamiento Villas Taurinas, al oriente de la ciudad.

Por motivos no revelados públicamente “El Morongas” atacó con un arma blanca a uno de los ofendidos.

La otra víctima estaba dormida y despertó al escuchar gritos de su hermano.

Al dirigirse a la habitación de su consanguíneo se dio cuenta que un sujeto lo agredía con una navaja o cuchillo e intervino para defenderlo, pero también fue atacado y sufrió heridas en la cabeza.

Héctor huyó del lugar y los dos hermanos tuvieron que ser trasladados a un hospital a recibir atención médica ya que sufrieron lesiones de gravedad.

“El Morongas” fue identificado como el autor de las agresiones ya que en el domicilio dejó olvidada una cartera con una identificación a su nombre, por lo que se integró una carpeta de investigación y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El agresor permaneció 9 años 2 meses prófugo de la justicia y finalmente fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el cruce de Independencia y la calle Santa Mónica, en la zona Centro de Guadalajara.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal viajaron a Jalisco para recibir al detenido y trasladarlo de regreso a Aguascalientes, donde fue ingresado al CE.PE.ES. y consignado ante el juez que lo requería para resolver su situación legal por el intento de homicidio de los dos hermanos.