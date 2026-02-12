NoticiasZacatecas

¡Por secuestro agravado vincularon a proceso a ex director de Seguridad Pública de Tlaltenango!

Noticiero El Circo

TLALTENANGO, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas obtuvo que Juan Diego “N” fuera vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, a la par que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.

El pasado 3 de febrero, elementos de inteligencia e investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto (FGJE), junto con elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ) y de la Unidad Nacional de Operaciones Tácticas (UNO), detuvieron a Juan Diego “N”, quien era sospechoso de secuestro agravado y fue identificado como ex director de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román.

