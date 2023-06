¡En Guadalajara ejecutaron a “El Cobra” y en Aguascalientes se adjudicaron el crimen en narco-lonas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un narcotraficante identificado como Édgar Rodrigo Hernández Balcázar alias “El Cobra” fue ejecutado a balazos el sábado 3 de junio cuando salía en silla de ruedas de un hospital del IMSS en Guadalajara, Jalisco, y al día siguiente, domingo 4 por la noche, integrantes del crimen organizado, “El 30” y el Cártel de Sinaloa (CDS), en Aguascalientes se adjudicaron el homicidio.

El sábado mencionado, a las 05:55 horas, “El Cobra”, de entre 40 a 45 años de edad, acudió a que le realizaran una hemodiálisis a la clínica 110 del IMSS, en el fraccionamiento Oblatos, en Guadalajara, Jalisco.

Al salir en silla de ruedas y al dirigirse con su pareja sentimental a su vehículo en color violeta que dejó estacionado en la calle Francisco Villa, casi esquina con Hacienda del Cabezón, fue ejecutado de un balazo en el rostro por un sujeto que se acercó a él.

La agresión sobrevino cuando “El Cobra” se disponía a subir a su vehículo.

Al lugar llegaron autoridades de Seguridad Pública y de la Fiscalía del Estado.

La noche del domingo, en Aguascalientes, por lo menos tres narco-lonas fueron colgadas en diferentes puentes del sur y poniente de la ciudad, en las que “El 30” y el Cártel de Sinaloa se adjudicaron la ejecución de “El Cobra”.

A través del servicio de emergencias 911, policías municipales recibieron el reporte de que en el paso a desnivel de la avenida Siglo XXI, junto a la empresa Lala y el fraccionamiento Residencial del Parque, habían colgado un narco-mensaje, por lo que se dirigieron al punto y confirmaron el reporte.

Los uniformados descolgaron la narco-lona, que con letras mayúsculas rojas y blancas con fondo negro y con seis fotos con una tacha roja donde se veían los rostros de siete personas, que decía:

“LA MAÑA NO PERDONA CABRONES! POR MORDER LA MANO QUE LES DIO DE TRAGAR. DONDE SE METAN CULEROS DAMOS CON USTEDES. SEGUIMOS TRABAJANDO CON LACRAS, RATAS Y PENDEJOS QUE SE CREÍAN DE ESTOS PUÑETAS COBRA, NEGRO, 300, GLORIA, WUERA PACHECO, EL APA, Y ESTE PERRO DEL COBRA QUE CHINGARON MADRE. 30 Y SU GENTE NO PERDONAN ESTAS TRAICIONES! Y VA PA TODOS LOS QUE SIGAN SIN CREERLA QUE LA PLAZA TIENE DUEÑO. REITERAMOS NUESTRO RESPETO A LA POBLACION CIVIL. NUESTRA PELEA ES CONTRA RATAS, LACRAS Y PENDEJOS QUE DISEN SER DE OTRO CARTEL. NO SE MUERAN POR PENDEJOS COMO ESTOS: ATTE: 30 CDS”.