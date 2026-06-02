¡En Haciendas de Aguascalientes policías municipales rescataron a una persona de una torre de alta tensión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendieron el reporte de una persona que se encontraba en la parte alta de una torre, ubicada en el cruce de las calles Hacienda Concepción y Hacienda de Atenco, en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a una persona en la parte superior de la estructura, por lo que de manera inmediata activaron los protocolos correspondientes para salvaguardar su integridad física y evitar una situación de riesgo.

Como parte de las acciones de auxilio, policías del Grupo de Operaciones Especiales ascendieron hasta la parte alta de la torre para establecer contacto con la persona y realizar las maniobras necesarias para ponerla a salvo, ya que se encontraba en aparente estado de intoxicación.

Posteriormente, acudieron elementos del cuerpo de Bomberos del Municipio para brindar apoyo durante las labores de rescate.

Una vez que la persona fue descendida de manera segura, los oficiales auxiliaron a quien dijo llamarse José “N”, de 29 años de edad, quien fue trasladado al área de Trabajo Social del Complejo de Seguridad Pública Municipal para su atención y seguimiento correspondiente.