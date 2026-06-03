¡El “Padre Chema” fue hallado sin vida y perros habrían devorado su cuerpo!

El sacerdote fue localizado en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio en la colonia Santa Elena, en Rincón de Romos

Vecinos reportaron olores fétidos

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- El sacerdote conocido como “Padre Chema” fue localizado sin vida dentro de su domicilio en la calle Heroico Colegio Militar, en la colonia Santa Elena, en el municipio de Rincón de Romos.

El hallazgo ocurrió la noche del martes 2 de junio, luego de varios días sin que vecinos lo vieran, situación que generó preocupación y derivó en reportes por olores fétidos que emanaban de la vivienda.

Elementos de la Policía Municipal y personal de Bomberos ingresaron al inmueble, donde encontraron el cuerpo del religioso en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros indicios, el cadáver presentaba mordeduras atribuibles a los perros que el sacerdote mantenía bajo resguardo, pues además de su labor pastoral era conocido por operar un pequeño refugio para animales.

Familiares informaron que el “Padre Chema” padecía diabetes, hipertensión y dependencia de oxígeno, condiciones que pudieron influir en su fallecimiento.

El área fue acordonada para las labores de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte y descartar cualquier hecho violento, como solicitaron los familiares.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes.