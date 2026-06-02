¡En Tepezalá capturaron a pareja de narcomenudistas y le aseguraron marihuana, crystal y cocaína!

TEPEZALÁ, AGS.- Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con policías municipales de Tepezalá, lograron la detención de dos personas que tenían en su poder más de 400 bolsas que contenían sustancia granulada, más de 200 bolsas que contenían hierba verde y cerca de 25 envoltorios que contenían polvo blanco, tras el hallazgo fueron puestos a disposición de la autoridad federal.

Durante los recorridos de vigilancia que llevan a cabo los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes en cada uno de los municipios de nuestra entidad, al circular por una de las arterias de la comunidad de San Antonio, en el municipio de Tepezalá, detectaron un vehículo de la marca Nissan, en color azul, cuyos tripulantes actuaron de manera evasiva, por lo cual procedieron a realizarles una inspección preventiva.

El sujeto dijo responder al nombre de Édgar “N”, de 39 años de edad, en tanto que la persona que le acompañaba dijo llamarse Esmeralda “N”, de 29 años de edad, durante la inspección preventiva les fueron localizadas más de 200 bolsas de plástico transparente que contienen hierba verde y seca con las características propias de la marihuana que dieron un peso aproximado de más de 600 gramos, 400 bolsas de plástico transparente que contenían en su interior sustancia granulada al parecer crystal que dio un peso superior a los 120 gramos, más de 20 bolsas que contenían en su interior polvo blanco con las características propias de la cocaína que dio un peso aproximado de 10 gramos.

Por todo lo anterior, las dos personas fueron trasladadas junto con los envoltorios y el vehículo que les fueron asegurados ante el agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República en Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.