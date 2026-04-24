¡En incendio dos gemelas de 2 años murieron en Jesús María; vecinos intentaron rescatarlas sin éxito!

La madre había salido a buscar trabajo minutos antes del siniestro

Una veladora habría originado el fuego que cobró la vida de las dos niñas

Desesperación vecinal ante un portón que no cedió durante el incendio

JESÚS MARÍA, AGS.- Un incendio registrado la mañana del jueves 23 de abril en una vivienda de la colonia Solar de Xonacatique dejó como saldo la muerte de dos niñas gemelas de apenas dos años de edad.

El siniestro fue reportado al 911 a las 10:00 horas, movilizando a bomberos municipales en la unidad E-01, quienes confirmaron que había personas dentro del domicilio ubicado en calle Domingo de Luna número 134.

El fuego fue controlado alrededor de las 10:30 horas.

Tras sofocar las llamas, los bomberos localizaron en la zona de la cocina los cuerpos sin vida de Sofía Ofelia “N” y Sonia Olivia “N”, ambas de dos años.

Paramédicos de la unidad ECO-334 confirmaron el fallecimiento.

En el lugar fue entrevistada la madre, Andrea “N”, de 27 años, quien declaró que había salido de su domicilio alrededor de las 09:30 horas para buscar trabajo, dejando a las niñas dentro de la vivienda.

De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el incendio habría iniciado por una veladora encendida en la cochera, la cual alcanzó materiales flamables y se propagó rápidamente hacia la sala, comedor y la habitación donde se encontraban las menores.

Habitantes de la zona relataron que se percataron del incendio al ver humo salir del portón y escuchar los gritos de las niñas.

Un grupo de vecinos intentó abrir el acceso utilizando picos, palas y herramientas de albañilería, pero el portón no cedió.

La escena estuvo marcada por desesperación e impotencia, hasta que los gritos de las pequeñas dejaron de escucharse.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las diligencias correspondientes para determinar el origen del siniestro y deslindar responsabilidades.