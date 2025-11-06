¡En Jalisco capturaron a “El Apá”, brazo derecho de “El Charro”; su traslado a Aguascalientes sería este jueves!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de las Fiscalías de Aguascalientes y Jalisco lograron la captura de un sujeto identificado como “El Apá”, también conocido como “El 10” o “El Viejito”, señalado como brazo derecho de Armando Nava Gallegos alias “El Charro” y segundo en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

El arresto se realizó durante un operativo interinstitucional.

“El Apá” fue detenido en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, y permanece bajo custodia en territorio jalisciense.

De acuerdo con fuentes consultadas, su traslado a Aguascalientes podría concretarse la mañana de este jueves, cuando sería ingresado al Centro Penitenciario Estatal (CEPES), ubicado en la salida a Calvillo.

Su captura fue resultado de trabajos de investigación derivados de varias detenciones efectuadas en el municipio de la capital y Jesús María por agentes de la Fiscalía de Aguascalientes entre el domingo 2 y el martes 4 de noviembre.

A partir de los testimonios obtenidos en esos arrestos, las autoridades lograron ubicar el paradero de “El Apá” y obtener una orden de aprehensión en su contra.

Mediante labores de inteligencia, el también conocido como “El 10” o “El Viejito” fue localizado en San Juan de los Lagos, lo que permitió a las Fiscalías de Aguascalientes y Jalisco coordinar el operativo para su detención.

La aprehensión fue ejecutada por elementos del Grupo DELTAP de Aguascalientes, en colaboración con agentes jaliscienses.

Una vez concretado el traslado, se prevé que sea ingresado bajo fuerte dispositivo de seguridad al CERESO Aguascalientes, donde quedará a disposición de la autoridad que lo requiere.

Fuentes oficiales señalaron que “El Apá” fungía como brazo derecho de “El Charro” al ocupar el segundo puesto en la estructura criminal que éste lideraba.