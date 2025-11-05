¡Un joven se quitó la vida arrojándose al vacío en la cascada de los Huenchos, en Calvillo!

Foto: Google

CALVILLO, AGS.- Un joven se mató tras arrojarse al vacío desde lo alto de la cascada de los Huenchos, en el municipio de Calvillo.

Al parecer atravesaba por una fuerte depresión emocional, lo que lo habría llevado a tomar la decisión de ponerle fin a su vida.

La cascada de los Huenchos se localiza por la carretera que conduce a la comunidad El Rodeo, donde fue encontrado sin vida el joven identificado como Héctor, que vivió en la colonia Vista Hermosa, en la cabecera municipal de Calvillo.

El lunes 3 de noviembre salió de su domicilio y ya no regresó; sus familiares lo buscaron con otros parientes y amigos, pero no lo encontraron.

En su casa uno de sus familiares halló una nota escrita por el propio Héctor, que pedía que lo fueran a buscar a la cascada de los Huenchos.

Por la hora que era decidieron ir a buscarlo hasta el día siguiente, martes 4.

En la comunidad El Rodeo a una persona le mostraron una fotografía de Héctor para preguntarle si lo había visto y les confirmó que el día anterior lo observó caminando por la carretera rumbo a la cascada de los Huenchos.

Los familiares acudieron a este lugar y alrededor de las 12:30 horas lo encontraron tirado en una zona de rocas, junto a la caída de agua de la cascada, por lo que pidieron ayuda a los servicios de emergencia, pero al arribar y revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los allegados de Héctor refirieron a las autoridades que desde días atrás lo notaron deprimido, pero que no les platicó los motivos.

Por los indicios encontrados en la escena se estableció que el joven se auto privó de la vida arrojándose al vacío desde lo alto de la cascada, golpeándose fuertemente contra las rocas que había en la zona.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Calvillo, paramédicos del ISSEA y personal de Protección Civil estuvieron presentes en el lugar y brindaron apoyo para el rescate del cuerpo del joven.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.