¡En Jerez colectivo de búsqueda difundió prendas de vestir localizadas junto a la osamenta hallada!

JEREZ, ZAC.- Integrantes del colectivo de búsqueda que participó en la jornada realizada el sábado 1 de agosto en la zona de El Roble, en la Sierra de Jerez, dieron a conocer las prendas y objetos encontrados junto a la osamenta localizada durante las labores de exploración.

De acuerdo con la información difundida, los restos humanos portaban un pants negro de tela tipo polar, una playera roja con el logotipo de “Manchester” y tenis blancos marca Air.

El colectivo compartió esta información con el propósito de que familiares de personas desaparecidas puedan identificar las prendas y, en caso de reconocerlas, aportar información que contribuya al proceso de identificación de la víctima.