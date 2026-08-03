¡Tras enfrentamiento en El Plateado elementos policiales abatieron a un delincuente y detuvieron a otros dos!

EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO, ZAC.- Tras un enfrentamiento armado, elementos policiales abatieron a un delincuente y detuvieron a otros dos, que resultaron ser menores de edad.

Los hechos se registraron la tarde del domingo 2 de agosto.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos del Ejército Mexicano realizaban un recorrido de vigilancia cuando repentinamente fueron atacados por sujetos armados, que les dispararon.

Los efectivos repelieron la agresión y tras el intercambio de disparos uno de los atacantes murió y otros dos fueron arrestados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Al lugar del enfrentamiento arribaron agentes de la Policía de Investigación para el inicio de las investigaciones y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que procesaron la escena, recolectaron evidencias y levantaron el cuerpo del abatido para su traslado al SEMEFO para los estudios de ley.