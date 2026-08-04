¡Inician proceso penal a los falsos brigadistas del Bienestar que asaltaron a una ancianita en el Centro!

Enfrentan cargos por robo calificado y privación ilegal de la libertad

AGUASCALIENTES, AGS.- El sujeto y la mujer que disfrazados como trabajadores de MORENA asaltaron a una ancianita en su domicilio en la zona Centro, fueron vinculados a proceso por un juez de Control por los delitos de robo calificado y privación ilegal de la libertad.

Se trata de Esteban “N” y Tania “N”, ambos originarios de la Ciudad de México.

El lunes 20 de julio de este año llegaron a un domicilio ubicado en la calle Doctor Jesús Díaz de León, en el Centro de la ciudad capital, donde se encontraba sola la ofendida, María Catalina, de 93 años de edad.

La pareja portaba chalecos en color tinto para simular que eran brigadistas del Bienestar y a la víctima le ofrecieron una tarjeta con supuestos beneficios, pero al rechazarla la amagaron con un arma de fuego y la llevaron a una habitación, donde la amarraron para privarla de su libertad.

Los “chilangos” se apoderaron de dinero en efectivo, joyería y relojes, todo por un monto superior a un millón de pesos, tras de lo cual se dieron a la fuga.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, al realizar las indagatorias del robo con violencia, lograron identificar a los responsables, a los que capturaron en el sur de la ciudad en cumplimiento a órdenes de aprehensión giradas en su contra y a bordo del vehículo que utilizaron para escapar tras el hecho.

Los acusados fueron consignados ante el juez, que les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa por los dos delitos mencionados, fijando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.