¡En Jesús María autoridades aseguraron drogas abandonadas por un motociclista!

JESÚS MARÍA, AGS.- Gracias al operativo Blindaje Aguascalientes, que constantemente mantiene la vigilancia y recorridos de seguridad por todos los municipios de nuestro estado, se logró el aseguramiento de diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas durante un recorrido de vigilancia terrestre realizado en el municipio de Jesús María.

Los hechos se registraron sobre la carretera estatal número 52, que comunica a las comunidades de La Tomatina y Los Arquitos, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal de Jesús María realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron a un motociclista que al percatarse de la presencia de las corporaciones se dio a la fuga y arrojó un envoltorio hacia la maleza.

Tras los hechos, los elementos de las corporaciones de seguridad llevaron a cabo un reconocimiento del área donde fueron arrojados los presuntos empaques con sustancias ilícitas en su interior; fue metros adelante del suceso que personal militar localizó una bolsa de plástico que contenía diversas dosis del presunto narcótico.

Tras el hallazgo fueron aseguradas 68 bolsitas de plástico con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, siete bolsitas con sustancia granulada al tacto con características propias del crystal y nueve bolsitas con polvo blanco presuntamente cocaína.

Finalmente, los narcóticos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se realizarán las investigaciones correspondientes.