¡Con dosis de crystal y marihuana capturaron a distribuidor de drogas en Asientos!

ASIENTOS, AGS.- Oficiales del Mando Coordinado que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en la comunidad de Crisóstomos, en el municipio de Asientos, lograron la detención de un sujeto por su probable responsabilidad de la comisión de delitos contra la salud, al ser sorprendido en posesión de presuntas sustancias ilícitas con características propias del crystal y la marihuana.

Fueron los uniformados del Mando Coordinado que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia quienes luego de detectar a un sujeto quien dijo responder al nombre de Alberto “N” con actitud evasiva, se acercaron para realizarle una revisión preventiva.

Tras los hechos, los uniformados le realizaron una revisión de seguridad al sujeto, a quien le localizaron cuatro envoltorios con mas de 6 gramos de sustancia granulada al tacto con características propias del crystal, así como 14 envoltorios que contenían más de 100 gramos de hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición junto con los envoltorios asegurados del agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.