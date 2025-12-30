¡En Jesús María otro violento asalto en un OXXO!

Casi una decena de tiendas de esa cadena han sido asaltadas con violencia en diez días

Oxxos se han convertido en la “caja chica” de delincuentes

JESÚS MARÍA, AGS.- Un nuevo robo con violencia se registró en una tienda de conveniencia OXXO en el municipio de Jesús María.

Con este hecho se contabiliza casi una decena de asaltos en contra esta cadena en el estado en tan sólo los últimos diez días.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas del domingo 28 de diciembre.

El establecimiento se encuentra ubicado en la intersección de la calle Agua Potable y Paseo de los Chicahuales, en el fraccionamiento La Loma, justo a las afueras de la clínica del IMSS de la cabecera municipal.

Un sujeto, que ocultaba su rostro con un pasamontañas, ingresó al local y amenazó al empleado en turno utilizando un palo como arma.

El delincuente logró sustraer mil 200 pesos en efectivo de la caja registradora y tras obtener el botín huyó del lugar a pie.

Al momento del robo, el sospechoso vestía una chamarra en color azul, pantalón de mezclilla y llevaba el pasamontañas.

Las autoridades continúan las investigaciones ante el incremento de este tipo de ilícitos en la entidad durante el cierre de año.