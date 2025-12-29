¡La mujer que asesinó a dos ancianitas durante un asalto domiciliario fue sentenciada a 60 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Rosalinda “N”, quien fue encontrada penalmente responsable del delito de homicidio doloso con motivo de robo cometido en agravio de dos víctimas mujeres.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2023, cuando la hoy sentenciada arribó a un inmueble ubicado en la colonia La Purísima, en la ciudad de Aguascalientes, donde empleó un objeto contundente para golpear a ambas víctimas en distintas partes del cuerpo.

Tras agredirlas, la acusada se apoderó de la cantidad de 85 mil pesos en efectivo, así como de dólares americanos, para posteriormente retirarse del lugar, dejando a las víctimas gravemente lesionadas.

Las mujeres fueron trasladadas a recibir atención médica de urgencia; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas ambas perdieron la vida, configurándose el delito de homicidio doloso con motivo de robo.

Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público inició de inmediato la carpeta de investigación correspondiente, integrando diversos datos de prueba con el objetivo de esclarecer el ilícito y dar con la probable responsable.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las indagaciones de campo y gabinete, lo que permitió establecer la identidad de la señalada y su probable participación en los hechos, logrando su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.

De igual forma, personal del Instituto de Ciencias Forenses y de la Policía Científica realizó los dictámenes periciales necesarios, cuyos resultados fueron determinantes para el fortalecimiento de la acusación presentada por la Representación Social.

Una vez agotadas todas las etapas del sistema penal acusatorio y celebrado el juicio oral correspondiente, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio en contra de Rosalinda “N”.

Como consecuencia, se le impuso una pena de 60 años de prisión y 350 días multa, equivalentes a 36 mil 309 pesos, además del pago de 85 mil pesos por el monto de lo robado, 50 mil 355 pesos por servicios funerarios, y la reparación del daño por un total de 2 millones 074 mil 400 pesos.

Asimismo, se ordenó que una vez que recobre su libertad, deberá abstenerse de acercarse a menos de 500 metros de las víctimas indirectas.