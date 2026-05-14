¡En Jesús María robaron joyería: cayó un implicado y buscan al sujeto que huyó con el botín en moto!

Dos hombres consumaron un atraco sin violencia mediante una maniobra de distracción en “Liz Plata”

Uno fue detenido con un arma blanca; el cómplice escapó con cinco cadenas de plata

JESÚS MARÍA, AGS.- Un robo sin violencia, pero ejecutado con total audacia, se registró en la joyería “Liz Plata”, donde dos sujetos aprovecharon una maniobra de distracción para apoderarse de varias piezas de plata.

El operativo policial dejó un detenido, mientras que el cómplice que huyó con el botín a bordo de una motocicleta continúa prófugo.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando ambos individuos ingresaron al negocio ubicado en la zona Centro de J.M. preguntando por el precio de unas esclavas para niño.

En un descuido de las empleadas, uno de ellos tomó cinco cadenas de plata, valuadas en 2 mil pesos, y salió corriendo hacia la calle.

Aprovechando el desconcierto, el segundo sujeto salió caminando con calma, sin levantar sospechas inmediatas, mientras la atención del personal se centraba en el ladrón que había emprendido la carrera.

Tras el reporte al 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública activaron un operativo apoyados por las cámaras del C5i.

Gracias al seguimiento, el sujeto que salió caminando fue interceptado en la calle Julio Cadena. Durante la revisión se le aseguró un arma blanca, aunque se confirmó que no la utilizó contra el personal de la joyería.

Por su parte, el ladrón que tomó las cadenas llegó hasta una motocicleta Italika, en color tinto, en la que ambos habían arribado minutos antes.

A pesar del despliegue de patrullas por diversas colonias y accesos del municipio no fue localizado y las joyas tampoco fueron recuperadas.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público por la posesión del arma prohibida y para determinar su situación legal por su participación en el robo.

Las autoridades continúan analizando las grabaciones de seguridad para identificar plenamente al prófugo.