¡En Pabellón de Arteaga mataron a presunto ladrón tras ser linchado por un grupo de vecinos!

Diez sujetos lo persiguieron, lo golpearon y luego huyeron en una camioneta blanca reciente

La víctima murió en la calle

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un hombre perdió la vida luego de ser agredido a golpes y con objetos contusos por un grupo de al menos diez personas que lo habrían sorprendido dentro de un predio en la comunidad Las Ánimas, en Pabellón de Arteaga.

La víctima mortal fue identificada como José Manuel Saucedo, de 26 años de edad.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 13 de mayo sobre la calle Artículo 16, casi en el cruce con Ley Federal, en dicha comunidad, donde, según los primeros reportes, el individuo fue descubierto dentro de un terreno y trató de escapar.

Sin embargo, fue alcanzado por sus agresores, alrededor de diez personas, quienes lo golpearon repetidamente con los puños y objetos contusos hasta dejarlo sin vida.

Tras la golpiza, los diez sujetos abordaron una camioneta en color blanco, de reciente modelo, y se dieron a la fuga, de acuerdo con testigos.

Paramédicos del ISSEA confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

Policías municipales pabellonenses y estatales acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

La Fiscalía General del Estado informó posteriormente que José Manuel murió de un trauma cerrado de tórax.