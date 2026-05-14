¡En zona rural de El Colorado apareció vehículo incendiado y abandonado!

La unidad fue localizada envuelta en llamas dentro de una parcela

La Fiscalía investiga el origen del incendio y versiones vecinales sobre presuntos sujetos armados

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del miércoles 14 de mayo se registró una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y emergencia tras el hallazgo de un vehículo incendiado y abandonado en un predio rústico situado entre las comunidades El Colorado y El Soyatal, en Aguascalientes.

El reporte del siniestro ingresó al 911 alrededor de las 20:35 horas, lo que activó el desplazamiento de elementos de las Policías Municipal y Estatal.

Al llegar, los oficiales confirmaron que la unidad se encontraba sola, en medio de una parcela, envuelta en llamas y sin rastro de sus ocupantes.

Minutos después, bomberos municipales arribaron al sitio y lograron sofocar el fuego, evitando que se extendiera a la vegetación del predio.

Una vez controlada la situación, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho e inició las diligencias periciales para determinar el origen del incendio y establecer si existe relación con algún hecho delictivo.

Vecinos de la zona señalaron que momentos antes del siniestro habrían observado a sujetos armados y escuchado detonaciones.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades y permanece como una línea de investigación.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio y la posible participación de terceros.

La FGE mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.