¡En juicio oral FGR obtuvo sentencia de 8 años de prisión contra tres personas en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Zacatecas logró acreditar la participación de Estrella “N”, Alma “N” y Karen “N” en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en las modalidades de posesión de marihuana, así como de clorhidrato de metanfetamina y de cocaína.

Mediante juicio oral, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) aportó en todas las etapas del proceso los elementos de prueba necesarios, con los que obtuvo sentencia de 8 años de prisión y una multa de 16 mil 805 pesos para cada una de las imputadas.

De acuerdo con los hechos, Estrella “N”, Alma “N” y Karen “N” fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con Policía Estatal, en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la avenida Fresnillo-Saín Alto, municipio de Fresnillo.

Al momento de la detención, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas y un cargador; 474 bolsitas de plástico que contenían en conjunto un kilo 452 gramos de marihuana; 129 bolsitas con 19 gramos 4 miligramos de clorhidrato de metanfetamina y 31 gramos 5 miligramos de clorhidrato de cocaína, además de 17 mil 800 pesos, seis teléfonos celulares, un radio de comunicación y un vehículo.

Con estos indicios y las personas detenidas, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició las investigaciones y reunió los medios de prueba necesarios para obtener de la autoridad juzgadora la sentencia referida, en los términos solicitados por la Fiscalía Federal en la entidad.