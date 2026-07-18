¡Por su propia mano una mujer joven se quitó la vida en Trujillo!

FRESNILLO, ZAC.- Una mujer joven se quitó la vida por su propia mano, sin que se conocieran los motivos que lo orillaron a hacerlo.

El viernes 17 de julio, poco antes de las 10:30 horas, las autoridades fueron alertados sobre una persona inconsciente al interior de un domicilio ubicado en la comunidad de Trujillo, perteneciente a este municipio, cerca de los campos de futbol.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron al lugar y confirmaron que la habitante, de entre 20 a 25 años de edad, ya no presentaba signos vitales.

Además, constataron que ella misma se quitó la vida.

Los elementos resguardaron el inmueble para que fuera procesado por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Tras la realización de las diligencias de ley, el cuerpo sin vida de la mujer fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense.