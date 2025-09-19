¡En la antigua carretera panamericana vehículo terminó incrustado en una barrera metálica de contención!

Los cuatro ocupantes resultaron lesionados

ZACATECAS, ZAC.- Un automóvil terminó incrustado en una barrera metálica de contención, por lo que sus cuatro tripulantes resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica a distintos hospitales.

El accidente sucedió la madrugada del jueves 18 de septiembre en la antigua carretera panamericana.

Al parecer el vehículo era conducido a exceso de velocidad, por lo que el chofer perdió el control del volante y se fue a estrellar contra la barrera metálica, que se metió a la cabina.

A pesar de la magnitud del percance, los cuatro ocupantes salieron por su propio pie, aunque sufrieron golpes de consideración.

Al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Cruz Roja, que le brindaron los primeros auxilios a las víctimas para luego canalizarlas a los hospitales para su atención.

Elementos de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del accidente y se hicieron cargo del peritaje así como del retiro del vehículo siniestrado.