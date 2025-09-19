¡Prófugo sujeto que mató a cuatro personas tras un choque en Fresnillo fue deportado de Estados Unidos!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias al acuerdo de cooperación binacional entre México y Estados Unidos, fue posible la detención y deportación de Sergio Uvaldo “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en Zacatecas por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño en las cosas culposo.

El imputado estuvo involucrado en un accidente vehicular registrado en el municipio de Fresnillo, cuando su vehículo invadió el carril contrario y chocó de frente a otro automóvil, causando el lamentable fallecimiento de cuatro personas y una más con lesiones graves, en diciembre de 2022.

Sergio Uvaldo fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente internacional que une a las ciudades de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.