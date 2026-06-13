¡En la calzada Luis Moya motociclista fue embestido por otro vehículo y resultó lesionado!

ZACATECAS, ZAC.- Un motociclista fue embestido por otro vehículo de motor, por lo que sufrió algunas lesiones que ameritaron su traslado a un centro médico para su debida atención especializada.

El desigual choque sucedió durante la tarde del viernes 12 de junio sobre la calzada Luis Moya, en la capital zacatecana.

El motorista fue impactado entre un Modelorama y las instalaciones de Carta Blanca, por lo que quedó tirado sorbe el arroyo vehicular.

Al sitio acudieron elementos policiales y paramédicos de Protección Civil y Bomberos del Municipio para brindarle los primeros auxilios a la víctima, a la que le diagnosticaron golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo y efectuaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Oficiales de la Policía Vial intervinieron en el hecho, realizaron el peritaje respectivo y retiraron la motocicleta con apoyo de una grúa.