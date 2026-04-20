¡En Trojes de Oriente II rateros saquearon casa y se llevaron 200 mil en una hora y media!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un robo a casa habitación sin violencia fue reportado en el fraccionamiento Trojes de Oriente II, luego de que los propietarios descubrieran el hurto al regresar a su domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Trojes de Matancillas, a la altura de los números 100.

La afectada, Mariela “N”, informó a las autoridades que ella y su familia se ausentaron aproximadamente una hora y media.

Al retornar, detectaron que desconocidos habían ingresado al inmueble y sustraído diversas pertenencias.

Entre lo robado se contabilizan 100 mil pesos en efectivo, además de bolsos de mujer, perfumes y ropa de caballero, con un monto total estimado en 200 mil pesos.

De acuerdo con el reporte, los presuntos responsables habrían ingresado por el balcón de la segunda planta, aprovechando la ausencia de los habitantes y sin ejercer violencia.

Tras el aviso, se esperó la intervención de las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones y dar con los responsables de este robo.