¡En la carretera 42 automovilista originario de Jalisco se incrustó contra una barrera de contención y sobrevivió!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adulto mayor originario de Jalisco prácticamente se salvó de morir tras protagonizar un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera estatal 42, donde su coche quedó incrustado en la barrera metálica de contención.

A pesar de la magnitud del percance, el conductor, identificado como Frausto, de 61 años de edad, solamente sufrió algunos golpes y no fue necesario hospitalizarlo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el hecho sucedió el miércoles 25 de febrero, alrededor de las diez de la noche con veinte minutos, sobre el kilómetro 6+600 de la citada carretera 42, en el tramo entre la comunidad San Pascual y el libramiento carretero poniente.

El sexagenario jalisciense conducía un Chevrolet Chevy, en color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes, y se desplazaba por esa vialidad en dirección de norte a sur y a exceso de velocidad.

Por esa razón perdió el control del volante y el vehículo se proyectó a la derecha para estrellarse de frente y de lleno contra la barrera de contención.

El automotor quedó incrustado en la barra de metal, que se introdujo a la cabina.

Oficiales de la Policía Estatal arribaron a la escena para tomar conocimiento del hecho y estimaron los daños materiales en varios miles de pesos.

Frausto fue atendido en el lugar de los hechos por paramédicos de la Cruz Roja de la ambulancia AGS-027, que le diagnosticaron solamente algunos golpes en diferentes partes del cuerpo y determinaron que no era necesario trasladarlo a ningún hospital.

Tras el peritaje y las diligencias correspondientes el auto fue retirado y remolcado a un corralón con apoyo de una grúa.